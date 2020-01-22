Azpromo в мае организует покупательскую миссию в Азербайджан для европейских компаний

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в мае 2020 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для европейских компаний.
«Миссия организуется для компаний, работающих на рынках Германии, Польши, Хорватии, Венгрии и Австрии. Предлагаемые товары для приобретения – пищевая продукция, вина и спиртные напитки», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
В состав покупательской миссии могут войти представители 10 компаний.
Срок проведения покупательской миссии - 16-21 мая.
Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 19 марта.
В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.
Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции производства Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.
Б.Рустамбеков
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