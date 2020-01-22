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Регион 22.01.2020 12:48

Чавушоглу называет незначительным турецкое военное присутствие в Ливии

Турецкие военные располагают лишь незначительными силами в Ливии, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас - лишь очень ограниченное военное присутствие в том, что касается Ливии", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чавушоглу подчеркнул, что эти военные занимаются только подготовкой сил, поддерживающих признанное ООН правительство Ливии, а также реализовывают проекты, связанные с образованием.

Ранее в январе стало известно об отправке Турцией своих военных в Ливию в рамках соглашения с правительством этой североафриканской страны. В Триполи запросили помощь, чтобы противостоять наступлению на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]