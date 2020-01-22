Чавушоглу называет незначительным турецкое военное присутствие в Ливии

Турецкие военные располагают лишь незначительными силами в Ливии, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас - лишь очень ограниченное военное присутствие в том, что касается Ливии", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чавушоглу подчеркнул, что эти военные занимаются только подготовкой сил, поддерживающих признанное ООН правительство Ливии, а также реализовывают проекты, связанные с образованием.

Ранее в январе стало известно об отправке Турцией своих военных в Ливию в рамках соглашения с правительством этой североафриканской страны. В Триполи запросили помощь, чтобы противостоять наступлению на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.