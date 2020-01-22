Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0275 GBR   2.2176 TRY   0.2864

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.34 -0.82 Brent 64.59 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.01.2020 13:36

Минск не получал официальной информации от США о возможном ограничении на въезд белорусов

Белоруссия не получала официальной информации о возможном введении Соединенными Штатами ограничений на въезд в эту страну белорусов, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Андрей Шупляк.

"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать ", - сказал Шупляк.

Ранее издания The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. По их данным, речь идет о Белоруссии, Эритрее, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судане и Танзании.

Отмечается, что внесение страны в список не будет означать для их граждан полного запрета на въезд в США, а ужесточение, вероятно, коснется определенного типа виз.

Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно высказывался за ужесточение законодательства о приеме мигрантов, строительство стены на границе с Мексикой, а также предлагал запретить въезд мусульманам в США. От последнего заявления из-за критики он в итоге отказался.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЕ


Похожие новости


США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии - Помпео Помпео собирается посетить Минск в январе США "сбросили" решение "проблемы Украины" на Европу, а она и "не шевелится" - Лукашенко Лукашенко ждет Трампа в Минске в 2021 году Лукашенко не видит ничего особенного в налаживании отношений Белоруссии с США Белоруссия хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]