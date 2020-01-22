Минск не получал официальной информации от США о возможном ограничении на въезд белорусов

Белоруссия не получала официальной информации о возможном введении Соединенными Штатами ограничений на въезд в эту страну белорусов, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Андрей Шупляк.
"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать ", - сказал Шупляк.
Ранее издания The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. По их данным, речь идет о Белоруссии, Эритрее, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судане и Танзании.
Отмечается, что внесение страны в список не будет означать для их граждан полного запрета на въезд в США, а ужесточение, вероятно, коснется определенного типа виз.
Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно высказывался за ужесточение законодательства о приеме мигрантов, строительство стены на границе с Мексикой, а также предлагал запретить въезд мусульманам в США. От последнего заявления из-за критики он в итоге отказался.
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