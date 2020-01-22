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Регион 22.01.2020 12:44

Чавушоглу видит сходство в позициях РФ и Турции по Ирану и Ираку

Россия и Турция придерживаются общих позиций в отношении кризисов, разгоревшихся в последнее время вокруг Ирана и Ирака, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"По Ирану - да, мы все выступаем против санкций. В том, что касается Ирака, то мы не хотим, чтобы он превращался в территорию для конфронтации (между США и Ираном - ИФ)", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не по всем вопросам в мире занимаем ту же позицию, что и Россия, однако во многих сферах нам удается сотрудничать", - добавил Чавушоглу.

Например, он напомнил, что Турция не согласна с Россией по проблемам Украины, по Крыму и ряду других кризисов на постсоветском пространстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]