Чавушоглу видит сходство в позициях РФ и Турции по Ирану и Ираку

Россия и Турция придерживаются общих позиций в отношении кризисов, разгоревшихся в последнее время вокруг Ирана и Ирака, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"По Ирану - да, мы все выступаем против санкций. В том, что касается Ирака, то мы не хотим, чтобы он превращался в территорию для конфронтации (между США и Ираном - ИФ)", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не по всем вопросам в мире занимаем ту же позицию, что и Россия, однако во многих сферах нам удается сотрудничать", - добавил Чавушоглу.

Например, он напомнил, что Турция не согласна с Россией по проблемам Украины, по Крыму и ряду других кризисов на постсоветском пространстве.