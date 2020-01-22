Азербайджан включили в тройку самых популярных стран СНГ по авторским турам

Азербайджан занимает лидирующие позиции в рейтинге самых популярных направлений в СНГ для авторских туров российских туристов в 2020 году.
Согласно рейтингу туристического портала ТурСтат, авторские туры в Баку, Гобустан, Шеки и Габалу занимают третье место по популярности среди российских туристов.
«Являющиеся одним из самых популярных и быстрорастущих видоввыездного туризма авторские туры становятсяодним из самых популярныхвидов туризма. Особенно популярными являютсяавторские туры и экскурсии от трэвел-блогерров и трэвел-экспертов в небольшой группе от 5 до 15 человек», - отмечает ТурСтат.
Следуя информации, из числа авторских туров самым большим спросом пользуются авторские гастрономические туры, экскурсионные туры,треккинг-туры и экспедиции,джип-туры, а также-фото-туры. «На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1,5тысяч долларовна двоих», - сообщает туристический портал.
Как сообщает ТурСтат, помимо направлений в Азербайджане в рейтинг вошли Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево)вБелоруссии,Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое) и АктаувКазахстане, Ереван, Севан и ДжермуквАрмении, Ташкент, Бухара и СамаркандвУзбекистане.
Х.Насирзаде
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