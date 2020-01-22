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Инфраструктура и тендеры 22.01.2020 12:58

ГКИВ направит свыше 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе

Служба государственного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам направит более 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «AZNOF» подписан договор на выполнение строительных работ.

Сумма контракта - 4 млн 707,9 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГКИВ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]