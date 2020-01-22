ГКИВ направит свыше 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе

Служба государственного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам направит более 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «AZNOF» подписан договор на выполнение строительных работ.
Сумма контракта - 4 млн 707,9 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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