ГКИВ направит свыше 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе

Служба государственного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам направит более 4,7 млн манатов на строительство здания Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «AZNOF» подписан договор на выполнение строительных работ.

Сумма контракта - 4 млн 707,9 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков