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ТЭК 22.01.2020 13:19

ЛУКОЙЛ 22 января в Давосе планирует подписать с SOCAR соглашение по двум морским блокам в Азербайджане

"ЛУКОЙЛ" планирует 22 января подписать соглашение с SOCAR по двум морским блокам в Азербайджане.

"Мы обсуждаем ряд проектов, это блок Нахичевань (Нахчыван), морской блок, и переходная зона, так называемая, на севере Апшерона. Наши геологи, по крайней мере, считают, что они перспективные", - сообщил журналистам в Давосе президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы сейчас с SOCAR (ГНКАР - ИФ) будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума", - добавил он.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Алекперов в рамках встречи в Давосе обсудили вопрос участия компании в разработке месторождений Нахичевань и Гошадаш.

Структура Гошадаш расположена в северо-восточной части Апшеронского полуострова, в 15 км от берега. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах от 10 до 50 метров. Интерес к разработке данной площади проявляла малазийская Petronas.

Структура Нахичевань расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оцениваются в $2 млрд. Прогнозируемые запасы - 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубических метров газа.

В 1997 году СРП по перспективной структуре Нахчыван был подписан между ГНКАР и американской ExxonMobil. Первая разведочная скважины не выявила запасов углеводородов, и инвестор отказался от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере $18 млн. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская ONGC Videsh.

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Тэги: ЛУКОЙЛ, ШЕЛЬФ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]