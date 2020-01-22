ЛУКОЙЛ 22 января в Давосе планирует подписать с SOCAR соглашение по двум морским блокам в Азербайджане

"ЛУКОЙЛ" планирует 22 января подписать соглашение с SOCAR по двум морским блокам в Азербайджане.

"Мы обсуждаем ряд проектов, это блок Нахичевань (Нахчыван), морской блок, и переходная зона, так называемая, на севере Апшерона. Наши геологи, по крайней мере, считают, что они перспективные", - сообщил журналистам в Давосе президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы сейчас с SOCAR (ГНКАР - ИФ) будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума", - добавил он.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Алекперов в рамках встречи в Давосе обсудили вопрос участия компании в разработке месторождений Нахичевань и Гошадаш.

Структура Гошадаш расположена в северо-восточной части Апшеронского полуострова, в 15 км от берега. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах от 10 до 50 метров. Интерес к разработке данной площади проявляла малазийская Petronas.

Структура Нахичевань расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оцениваются в $2 млрд. Прогнозируемые запасы - 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубических метров газа.

В 1997 году СРП по перспективной структуре Нахчыван был подписан между ГНКАР и американской ExxonMobil. Первая разведочная скважины не выявила запасов углеводородов, и инвестор отказался от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере $18 млн. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская ONGC Videsh.