Алекперов: Вопрос о выходе из сделки ОПЕК+ не стоит, нужно гибко реагировать на изменения рынка

Вопрос о выходе России из сделки ОПЕК+ в марте не стоит, нужно думать о гибком реагировании на изменения на рынке, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов.
"Вопрос не стоит о выходе. Вопрос стоит о другом - о гибком реагировании на те изменения, которые происходят на рынке", - сказал он, комментируя вопрос возможного обсуждения выхода из сделки в марте текущего года. На начало марта запланировано внеочередное заседание министров ОПЕК и ОПЕК+.
Комментируя возможную ситуацию на рынке в марте текущего года, Алекперов сказал: "Это будет зависеть от остатков, от динамики роста добычи в США. Да, в последнее время она замедляется. Количество буровых сокращается. Потребление растет, все-таки потребление (рост потребления - ИФ) прогнозируется на 1,4 млн баррелей. Поэтому надо будет все эти неизвестные в одну формулу собрать и уже в марте взвешенно принять решение".
"Мы не хотим резких потрясений на рынке нефти", - подчеркнул глава "ЛУКОЙЛа".
В конце минувшего года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли на рынке, выразив мнение, что это решение будет рассматриваться "в этом году".
"Я считаю, эта сделка не вечная, она показала свой положительный результат на протяжении 2017-2019 годов. В этот период мы не только сокращали добычу, но и увеличивали в период, когда необходимо было обеспечить рост добычи для растущего потребления, это было в 2018 году. В целом, сама координация достаточно позитивно влияет на рынки", - сказал Новак.
"Что касается сокращения добычи, еще раз повторю, это не вечный процесс, и нам нужно будет постепенно все равно принимать решение о выходе, для того, чтобы долю на рынке сохранить, и чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Думаю, что это мы будем рассматривать, в том числе и в этом году", - отметил он.
Перед заседанием ОПЕК+ в начале декабря 2019 года российские нефтяники высказывались за то, чтобы не менять параметры соглашения о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн б/с по отношению к уровню октября 2018 года, действующего до конца марта 2020 года.
Однако было принято решение об увеличении квоты по сокращению добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с. Эти ограничения будут действовать для стран ОПЕК+ первый квартал 2020 года. На 4-6 декабря назначены заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.
Вопрос о выходе России из сделки ОПЕК+ в марте не стоит, нужно думать о гибком реагировании на изменения на рынке, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Вопрос не стоит о выходе. Вопрос стоит о другом - о гибком реагировании на те изменения, которые происходят на рынке", - сказал он, комментируя вопрос возможного обсуждения выхода из сделки в марте текущего года. На начало марта запланировано внеочередное заседание министров ОПЕК и ОПЕК+.
Комментируя возможную ситуацию на рынке в марте текущего года, Алекперов сказал: "Это будет зависеть от остатков, от динамики роста добычи в США. Да, в последнее время она замедляется. Количество буровых сокращается. Потребление растет, все-таки потребление (рост потребления - ИФ) прогнозируется на 1,4 млн баррелей. Поэтому надо будет все эти неизвестные в одну формулу собрать и уже в марте взвешенно принять решение".
"Мы не хотим резких потрясений на рынке нефти", - подчеркнул глава "ЛУКОЙЛа".
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