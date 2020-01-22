Чайка назначен полпредом президента в СКФО - указ

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Назначение произведено в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ.

Указ от 22 января вступил в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу.

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в СКФО, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Соответствующий указ президента также опубликован на сайте Кремля.