Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0275 GBR   2.2176 TRY   0.2864

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.34 -0.82 Brent 64.59 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.01.2020 13:56

Чайка назначен полпредом президента в СКФО - указ

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Назначение произведено в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ.

Указ от 22 января вступил в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу.

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в СКФО, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Соответствующий указ президента также опубликован на сайте Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛПРЕД, УКАЗ


Похожие новости


Путин впервые вручил медали к 75-летию Победы, их получили четыре ветерана Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента РФ Путин: попыткам переиначить историю Великой Отечественной войны мы должны противопоставить факты Путин поздравил православных христиан, празднующих Рождество Лукашенко: если кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем Россия должна дать Белоруссии льготную цену на газ, поскольку несет ответственность за Чернобыль - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]