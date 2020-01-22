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Дальнее зарубежье 22.01.2020 17:01

Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду призвал президента Франции Эмманюэля Макрона ввести санкции против Ирана, пишет газета Jerusalem Post.

По данным издания, Нетаньяху заявил Макрону, что "Франция должна ввести санкции против Ирана из-за обогащения им урана и агрессии на Ближнем Востоке".

Лидеры также договорились установить стратегический диалог между странами". По словам Нетаньяху, диалог "позволит нам продолжать сотрудничество по вопросам взаимного интереса".

Макрон прибыл в Иерусалим на форум памяти Холокоста, который состоится 23 января.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ФРАНЦИЯ, НЕТАНЬЯХУ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]