Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду призвал президента Франции Эмманюэля Макрона ввести санкции против Ирана, пишет газета Jerusalem Post.
По данным издания, Нетаньяху заявил Макрону, что "Франция должна ввести санкции против Ирана из-за обогащения им урана и агрессии на Ближнем Востоке".
Лидеры также договорились установить стратегический диалог между странами". По словам Нетаньяху, диалог "позволит нам продолжать сотрудничество по вопросам взаимного интереса".
Макрон прибыл в Иерусалим на форум памяти Холокоста, который состоится 23 января.
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