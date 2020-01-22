Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду призвал президента Франции Эмманюэля Макрона ввести санкции против Ирана, пишет газета Jerusalem Post.

По данным издания, Нетаньяху заявил Макрону, что "Франция должна ввести санкции против Ирана из-за обогащения им урана и агрессии на Ближнем Востоке".

Лидеры также договорились установить стратегический диалог между странами". По словам Нетаньяху, диалог "позволит нам продолжать сотрудничество по вопросам взаимного интереса".

Макрон прибыл в Иерусалим на форум памяти Холокоста, который состоится 23 января.