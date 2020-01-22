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Дальнее зарубежье 22.01.2020 17:14

Трамп заявил, что у США есть планы по борьбе с новым типом коронавируса

Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что его администрация разработала план по сдерживанию распространения нового типа коронавируса.

"У нас есть план и мы думаем, что этим можно будет очень хорошо заняться. Мы уже очень хорошо занялись этим. Центр по контролю и профилактике заболеваний великолепен (в работе - ИФ)", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Накануне стало известно, что в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]