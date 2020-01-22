Еврокомиссия будет поддерживать процесс ливийского урегулирования - фон дер Ляйен

Еврокомиссия будет поддерживать процесс ливийского урегулирования, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, берлинская конференция придала процессу верный импульс. "Хорошо, что международное сообщество сделало шаг в правильном направлении, - сказала она на Всемирном форуме в Давосе.

"Мы будем поддерживать этот процесс примирения и восстановления", - добавила фон дер Ляйен.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара и главу правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа полностью принять результаты берлинской международной конференции по Ливии.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно. "Каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств", - сказала канцлер. Она подчеркнула, что участники конференции добивались того, чтобы все вовлеченные в ливийский кризис стороны "говорили единым голосом".

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.