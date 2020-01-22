Путин предложил добавить в потребительскую корзину овощи, фрукты, мясо и рыбу

Потребительская корзина в России должна быть пересмотрена, сейчас в ней овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там (...) хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты - их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань.
"От нее будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума, это в законе уже прописано, высчитывается и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Одно зависит от другого", - отметил он.
Президент напомнил, что в законе отражено, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум.
"Но я предложил это зафиксировать в Конституции. Потому что, если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие, более важные приоритеты, не исполнять эту норму", - пояснил Путин.
Он подчеркнул, что "тогда это будет очень жестко, также как и необходимость индексации пенсий".
"В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно. Но жизнь сложна и многообразна, диктует нам свои суровые законы подчас. Вот не хватает денег, нужно на то, на это, на пятое-десятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательная, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться", - сказал президент.
"И это вторая норма, которую я предложил перенести в Основной закон страны - индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией на регулярной основе ежегодно", - добавил он.
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен из-за обнаружения превышения хлорорганических соединений
NOC приветствует призыв США к стабилизации добычи в Ливии
Suez Group может реализовать в Азербайджане проекты в сфере производства химпродукции
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе