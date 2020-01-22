Путин предложил добавить в потребительскую корзину овощи, фрукты, мясо и рыбу

Потребительская корзина в России должна быть пересмотрена, сейчас в ней овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там (...) хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты - их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань.

"От нее будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума, это в законе уже прописано, высчитывается и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Одно зависит от другого", - отметил он.

Президент напомнил, что в законе отражено, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум.

"Но я предложил это зафиксировать в Конституции. Потому что, если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие, более важные приоритеты, не исполнять эту норму", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда это будет очень жестко, также как и необходимость индексации пенсий".

"В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно. Но жизнь сложна и многообразна, диктует нам свои суровые законы подчас. Вот не хватает денег, нужно на то, на это, на пятое-десятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательная, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться", - сказал президент.

"И это вторая норма, которую я предложил перенести в Основной закон страны - индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией на регулярной основе ежегодно", - добавил он.