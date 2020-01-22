Министр финансов США Стивен Мнучин не исключает возможности заключения соглашения о "второй фазе" урегулирования торгового спора с Китаем, которое может включать в себя отмену действующих пошлин, до ноября 2020 года.

"Мы решили много важных вопросов в рамках первой фазы", - заявил Мнучин в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если мы сможем договориться по второй фазе до ноябрьских президентских выборов в США - хорошо. Если нет, - ничего. Здесь нет никакого дедлайна".

Ранее в этом месяце США и Китай подписали промежуточное торговое соглашение. Несмотря на это, в Штатах сохраняются пошлины на товары китайского экспорта объемом порядка $370 млрд в год, что составляет около 75% всего экспорта из КНР в США.

Вопрос о снижении пошлин был оставлен на второй этап переговоров, как и обсуждение ряда важных вопросов, по которым позиции Вашингтона и Пекина серьезно расходятся. В частности, это вопрос о субсидировании властями КНР местных компаний и контроль государственных фирм, пишет The Wall Street Journal.

Стороны обещают начать переговоры о "второй фазе" торговой сделки в скором времени.

Многие экономисты придерживаются мнения, что повышение пошлин для китайских товаров Штатами способствовало замедлению глобального экономического роста. Однако Мнучин в среду высказался в защиту этой меры, отметив, что без повышения пошлин Китай, как и другие страны, не садятся за стол переговоров.

"Это большой стимул для Китая продолжать переговоры, - заявил он. - Мы говорим о свободной, справедливой и сбалансированной торговле. Это хорошо для нас, и это хорошо для них".

Накануне Мнучин заявил в интервью Dow Jones, что Франция перед лицом введения Штатами пошлин для ее экспортных товаров согласилась отложить введение "цифрового налога", затрагивающего такие компании, как, например, Google и Facebook.

По словам Мнучина, президент Франции Эмманюэль Макрон согласился отложить введение налога до конца текущего года, пока две страны занимаются выработкой постоянного решения.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Георгиева заявила в ходе той же панельной дискуссии, что торговые споры продолжат ограничивать глобальный экономический рост в этом году, хотя промежуточное торговое соглашение США и Китая являются "хорошей новостью".

"Торговое перемирие, это не то же самое, что торговый мир, - заявила Георгиева. - Торговый мир - вот то, к чему мы должны стремиться".