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СНГ 22.01.2020 18:12

Зеленский на возможной встрече с Путиным в Израиле готов обсуждать только освобождение удерживаемых лиц - офис президента Украины

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, если же их общение на полях форума в память Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, сообщил Офис украинского лидера.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили в среду агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сказали в Офисе Зеленского.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН, ИЗРАИЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]