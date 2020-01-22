Зеленский на возможной встрече с Путиным в Израиле готов обсуждать только освобождение удерживаемых лиц - офис президента Украины

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, если же их общение на полях форума в память Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, сообщил Офис украинского лидера.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили в среду агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сказали в Офисе Зеленского.