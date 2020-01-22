Трамп уверен, что демократы не смогут победить его на президентских выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп в среду выразил оптимизм в отношении своих перспектив на американские президентские выборы 2020 года.

"Положа руку на сердце - они не могут победить меня на выборах. Я не думаю, что они способны на это", - сказал он "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я вижу круг тех, кто может стать моим соперником... и я думаю, что мы отлично справимся", - продолжил президент.

При этом Трамп поддержал точку зрения, что импичмент в отношении президента США был специально организован демократами, которые не смогут победить на выборах. Президент вновь назвал судебный процесс "обманом" и "бесчестьем" и выразил уверенность в том, что в сенате отлично разберутся с этим делом.

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате. Его инициировали демократы после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля.

Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, выдвинула Трампу два обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Команда юристов Трампа объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день".