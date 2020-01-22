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Дальнее зарубежье 22.01.2020 19:02

Северная Корея закрыла границу для иностранных туристов из-за китайского вируса

КНДР с 22 января закрыла границу для всех иностранных туристов из-за опасений распространения коронавируса из Китая.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - говорится в сообщении на сайте северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Как пишут зарубежные СМИ, большинство туров в КНДР осуществляются через Китай, а основная масса туристов - китайцы. Нынешнее решение может стать ударом по экономике изолированной страны, поскольку туризм из Китая с каждым годом приносил все более ощутимый доход. В частности, для привлечения путешественников в КНДР построили морские курорты, горнолыжные и спа-комплексы.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в городе Ухань в Китае в конце декабря и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 440 заболевших, девять человек погибли.

По сообщению посольства РФ в Китае, россиян среди зараженных пока нет.

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Тэги: СЕВКОРЕЯ, ТУРИЗМ, ГРАНИЦА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]