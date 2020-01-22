В новом правительстве Узбекистана сохранили свои посты главы МИД, Минобороны и МВД

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрила в среду новый состав кабинета министров республики, сообщила пресс-служба палаты.

Утвержденный накануне в должности премьер-министра Абдулла Арипов, представил в Законодательную палату новый состав кабмина. Кандидатуры министров были рассмотрены профильными комитетами, фракциями политических партий и депутатскими группами нижней палаты.

Депутаты проголосовали поименно по каждой из кандидатур на должности в члены нового состав кабмина, представленной Ариповым, и большинством голосов приняли постановление об одобрении в должности министров обороны, иностранных и внутренних дел.

Пост главы МИД сохранил 72-летний Абдулазиз Камилов, который занимает его с января 2012 года. Министром обороны вновь назначен 50-летний Баходыр Курбанов, работающий в этой должности с февраля 2019 года. Главой МВД вновь назначен 58-летний Пулат Бобожонов, возглавляющий ведомство с сентября 2017 года.

Член кабмина приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения президентом Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед вновь избранным парламентом страны.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года (повторные выборы). Выборы в Сенат состоялись 16-17 января.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году. В нижней - Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, в верхней палате - 100 сенаторов.