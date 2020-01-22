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СНГ 22.01.2020 19:12

В новом правительстве Узбекистана сохранили свои посты главы МИД, Минобороны и МВД

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрила в среду новый состав кабинета министров республики, сообщила пресс-служба палаты.

Утвержденный накануне в должности премьер-министра Абдулла Арипов, представил в Законодательную палату новый состав кабмина. Кандидатуры министров были рассмотрены профильными комитетами, фракциями политических партий и депутатскими группами нижней палаты.

Депутаты проголосовали поименно по каждой из кандидатур на должности в члены нового состав кабмина, представленной Ариповым, и большинством голосов приняли постановление об одобрении в должности министров обороны, иностранных и внутренних дел.

Пост главы МИД сохранил 72-летний Абдулазиз Камилов, который занимает его с января 2012 года. Министром обороны вновь назначен 50-летний Баходыр Курбанов, работающий в этой должности с февраля 2019 года. Главой МВД вновь назначен 58-летний Пулат Бобожонов, возглавляющий ведомство с сентября 2017 года.

Член кабмина приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения президентом Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед вновь избранным парламентом страны.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года (повторные выборы). Выборы в Сенат состоялись 16-17 января.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году. В нижней - Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, в верхней палате - 100 сенаторов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]