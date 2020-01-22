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Дальнее зарубежье 22.01.2020 19:27

Трамп ответил Грете Тунберг: в США воздух самый чистый, а мусор приносит океан из других стран

В США, в отличие от некоторых других стран, складывается прекрасная ситуация в том, что касается экологии, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Нам нужно будет что-то делать с другими странами, с другими континентами", - сказал он на пресс-конференции в Давосе, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания шведской экоактивистки Греты Тунберг, призывающей к радикальным шагам во всем мире по защите экологии.

По словам Трампа, в США показатели, связанные с экологией, например - с чистотой воздуха, сейчас "лучше, чем когда бы то ни было".

При этом, он пожаловался на то, что, к примеру, волны приносят к тихоокеанскому побережья США "тонны мусора из других стран".

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]