Трамп ответил Грете Тунберг: в США воздух самый чистый, а мусор приносит океан из других стран

В США, в отличие от некоторых других стран, складывается прекрасная ситуация в том, что касается экологии, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
"Нам нужно будет что-то делать с другими странами, с другими континентами", - сказал он на пресс-конференции в Давосе, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания шведской экоактивистки Греты Тунберг, призывающей к радикальным шагам во всем мире по защите экологии.
По словам Трампа, в США показатели, связанные с экологией, например - с чистотой воздуха, сейчас "лучше, чем когда бы то ни было".
При этом, он пожаловался на то, что, к примеру, волны приносят к тихоокеанскому побережья США "тонны мусора из других стран".
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