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Дальнее зарубежье 22.01.2020 19:52

Еврокомиссия изложила свою концепцию Конференции о будущем Евросоюза

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду свое видение проведения Конференции о будущем ЕС, открытие которой запланировано на День Европы - 9 мая 2020 года, и которая будет продолжаться в течение двух лет до 2022 года.

Предложенный документ в Еврокомиссии расценивают как ее вклад в дебаты по поводу этой конференции, являющейся проектом, который объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своих политических ориентациях. Его цель - "предоставить европейцам возможность сильнее влиять на деятельность союза и на то, как он работает для них".

"Граждане должны быть в центре всей нашей политики. В связи с этим я желаю, чтобы все европейцы активно вносили вклад в Конференцию о будущем Европы и играли первостепенную роль в определении приоритетов Европейского союза. Только все вместе мы сможем строить наш союз завтрашнего дня", - заявила по случаю подготовки конференции глава Еврокомиссии.

Заместитель председателя ЕК по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца, представляя журналистам в среду в Брюсселе идеи Еврокомиссии по конференции, отметила, что "Конференция о будущем Европы - это уникальная возможность размышлять вместе с гражданами, выслушивать их, вести с ними диалог, отвечать на их вопросы и давать им объяснения"

"Мы должны воспользоваться динамикой, созданной высокой явкой на последних европейских выборах, и требованием к действию, которое она породила, - подчеркнула она.

Еврокомиссар призвала "воспользоваться этим шансом, чтобы показать гражданам, что каждый их голос важен для Европы".

Предполагается, что эта Конференция позволит провести "открытые, инклюзивные, прозрачные и структурированные дебаты с гражданами различных категорий и всех социальных уровней". Еврокомиссия заявляет о намерении дать ход тем выводам, которые будут извлечены в итоге конференции.

Европейская комиссия предлагает проводить дебаты по двум параллельным направлениям.

Первое из них будет ориентировано на приоритеты ЕС и цели, которых Евросоюз должен стремиться достичь. Речь, в частности, идет о борьбе против климатических изменений, экономике на службе людей, социальном равенстве и справедливости, цифровом преобразовании Евросоюза, продвижении европейских ценностей, усилении авторитета ЕС в мире, а также об укреплении демократических основ союза.

Второе направление дебатов предлагается посвятить "специфическим темам, связанным с демократическими процессами и институциональными вопросами, в частности, с системой лидеров избирательных списков и наднациональными списками при выборах в Европейский парламент".

"Комиссия рассматривает конференцию как восходящий процесс, форум, доступный для граждан всех уголков союза далеко за пределами европейских столиц", - объясняется в коммюнике Европейской комиссии.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ


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