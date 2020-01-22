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СНГ 22.01.2020 20:32

Страны ОДКБ могут составить единый список террористических организаций

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, сообщили в пресс-службе Совбеза.

"Патрушев поздравил Зася с назначением на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности и выразил готовность оказывать всестороннее содействие секретариату ОДКБ в решении стоящих перед организацией задач", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным на встрече был рассмотрен "вопрос о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в государствах-членах ОДКБ".

Также стороны обсудили вопросы укрепления международной роли ОДКБ и подготовку заседания Комитета секретарей совбезов организации, проведение которого запланировано весной 2020 года в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АНТИТЕРРОР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]