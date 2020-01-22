Страны ОДКБ могут составить единый список террористических организаций

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Патрушев поздравил Зася с назначением на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности и выразил готовность оказывать всестороннее содействие секретариату ОДКБ в решении стоящих перед организацией задач", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным на встрече был рассмотрен "вопрос о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в государствах-членах ОДКБ".
Также стороны обсудили вопросы укрепления международной роли ОДКБ и подготовку заседания Комитета секретарей совбезов организации, проведение которого запланировано весной 2020 года в Москве.
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