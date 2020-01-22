Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана

Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским союзом и Азербайджаном должно отвечать интересам двух сторон, Баку ждет от Брюсселя более конструктивного подхода, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Переговоры по вопросу нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС еще продолжаются. Согласовано 90% документа, но есть некоторые энергетические и торговые вопросы, по которым мы ожидаем более конструктивного решения со стороны ЕС. Мы считаем, что соглашение должно отвечать интересам двух сторон и должно быть взаимовыгодным», - заявил Гаджиев в интервью Euractiv.
По его словам, отношения с Европой являются одним из главных направлений внешней политики Азербайджана.
«Азербайджан и ЕС сотрудничают по различным сферам. Наша страна также является одним из важных торговых партнеров ЕС. Страны ЕС также являются крупнейшими инвесторами в экономику Азербайджана. Обе стороны активно сотрудничают в вопросах безопасности, транспорта и энергетики. Особенно хочется отметить сферу энергетики, где наши страны являются стратегическими партнерами. Очень важным является тот факт, что в середине лета 2020 года азербайджанский газ посредством трубопроводов TANAP и TAP дойдет до ЕС», - сказал Гаджиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря заявил о том, что проект соглашения о стратегическом партнерстве согласован на 90%. При этом он подчеркнул о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.
Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
А. Мамедов
Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен из-за обнаружения превышения хлорорганических соединений
NOC приветствует призыв США к стабилизации добычи в Ливии
Suez Group может реализовать в Азербайджане проекты в сфере производства химпродукции
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Трамп уверен, что демократы не смогут победить его на президентских выборах 2020 года
Зеленский на возможной встрече с Путиным в Израиле готов обсуждать только освобождение удерживаемых лиц - офис президента Украины
Мнучин не исключает согласования "второй фазы" торговой сделки с Китаем до ноября
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе