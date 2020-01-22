Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана

Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским союзом и Азербайджаном должно отвечать интересам двух сторон, Баку ждет от Брюсселя более конструктивного подхода, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Переговоры по вопросу нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС еще продолжаются. Согласовано 90% документа, но есть некоторые энергетические и торговые вопросы, по которым мы ожидаем более конструктивного решения со стороны ЕС. Мы считаем, что соглашение должно отвечать интересам двух сторон и должно быть взаимовыгодным», - заявил Гаджиев в интервью Euractiv.

По его словам, отношения с Европой являются одним из главных направлений внешней политики Азербайджана.

«Азербайджан и ЕС сотрудничают по различным сферам. Наша страна также является одним из важных торговых партнеров ЕС. Страны ЕС также являются крупнейшими инвесторами в экономику Азербайджана. Обе стороны активно сотрудничают в вопросах безопасности, транспорта и энергетики. Особенно хочется отметить сферу энергетики, где наши страны являются стратегическими партнерами. Очень важным является тот факт, что в середине лета 2020 года азербайджанский газ посредством трубопроводов TANAP и TAP дойдет до ЕС», - сказал Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря заявил о том, что проект соглашения о стратегическом партнерстве согласован на 90%. При этом он подчеркнул о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.

Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов