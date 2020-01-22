Туркмения обсудила с Венгрией проект Транскаспийского газопровода

Туркмено-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству на заседании в Будапеште обсудила двусторонние торгово-экономические отношения, при этом ключевой тематикой стала энергетическая сфера.

Как сообщает туркменское информагентство "Ориент", в том числе был рассмотрен проект Транскаспийского газопровода, как возможный маршрут транспортировки туркменского газа в Европу. Обсуждались также проекты в сфере газохимии, производства полимеров в Туркмении.

В заседании приняли участие представители МИД, финансовых ведомств, торгово-промышленных палат, госструктур, отвечающих за внешнеэкономические связи и экспортное продвижение, развитие инноваций и технологий.

Министр финансов и экономики Туркмении Батыр Базаров отметил, что есть еще незадействованные ресурсы сотрудничества, в частности, в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре. Он обратил внимание представителей Венгрии на планы по увеличению промышленных мощностей Туркмении, в частности, в химиндустрии и производстве минеральных удобрений, других перерабатывающих отраслях.

Как сообщалось, в июне 2018 года был введен в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (один из участков "Южного газового коридора"), по которому природный газ транспортируется из Азербайджана в Турцию. В четвертом квартале 2020 года (после достройки еще одного участка ЮГК - Трансадриатического газопровода) планируется начать первые поставки газа в страны Южной Европы.

Для подключения Туркмении к проекту ЮГК необходимо построить Транскаспийский газопровод, соединяющий туркменское и азербайджанское побережье. Турция является последовательным сторонником реализации проекта "Южного газового коридора" с подключением к нему Туркмении через Транскаспийский газопровод.

Туркмения уже несколько лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год.

Долгое время Москва и Тегеран были против его строительства. Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты РФ, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В соответствии с конвенцией, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех каспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по чьим участкам пройдет трубопровод. В случае Транскаспийского газопровода это Азербайджан и Туркмения.