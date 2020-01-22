Азербайджан примет в 2021г «круглый стол» руководителей авиакомпаний Центральной Азии

В Баку в 2021 году пройдет III «круглый стол» руководителей авиакомпаний Центральной Азии, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL)
Согласно информации, данное решение было принято на втором круглом столе в городе Алматы (Казахстан).
«Экономические перспективы авиации, стратегия Евросоюза (ЕС) в области связи, технологии в области обеспечения авиатопливом были одной из главных тем мероприятия», - отмечает AZAL.
В мероприятии участвовал вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.
Х.Насирзаде
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