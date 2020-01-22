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Транспорт и связь 22.01.2020 17:20

Азербайджан примет в 2021г «круглый стол» руководителей авиакомпаний Центральной Азии

В Баку в 2021 году пройдет III «круглый стол» руководителей авиакомпаний Центральной Азии, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL)

Согласно информации, данное решение было принято на втором круглом столе в городе Алматы (Казахстан).

«Экономические перспективы авиации, стратегия Евросоюза (ЕС) в области связи, технологии в области обеспечения авиатопливом были одной из главных тем мероприятия», - отмечает AZAL.

В мероприятии участвовал вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВИКОМПАНИИ, ОБСУЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]