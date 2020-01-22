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Регион 22.01.2020 17:31

Иран призывает "евротройку" не разрушать СВПД - президент Рухани

Тегеран не хочет разрушать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил президент Исламской республики Хасан Рухани.

Он призвал "евротройку" (Великобританию, Германию и Францию) быть острожными и не совершать ошибок в отношении СВПД.

"Три европейские страны будут нести ответственность в случае, если они нарушат свои обязательства", - подчеркнул Рухани, сообщили в среду иранские СМИ.

"Иран - в СВПД, мы из него не вышли и не хотим разрушать его", - заявил президент Ирана.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном.

8 мая 2019 года США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

В январе Иран объявил о пятом, заключительном, этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД.

"Евротройка" обвинила Иран в нарушении СВПД и объявила о запуске механизм по урегулированию споров в рамках сделки, который может завершиться передачей дела в СБ ООН, возобновлением международных санкций в отношении Тегерана и, как следствие, развалом соглашения.

Иран назвал действия европейских участников СВПД неправомочным.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не исключил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если "евротройка" поднимет тему нарушений ядерного соглашения в СБ ООН.

А официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что Тегеран прорабатывает новый, "более эффективный" шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, СДЕЛКА


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