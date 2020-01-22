Иран, Сирия и палестино-израильское урегулирование будут в повестке переговоров Путина с Нетаньяху - Кремль

Ситуация в Иране, Сирии, а также в палестино-израильском урегулировании будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе визита главы российского государства в Израиль.
"Будет проведен очередной диалог с премьер-министром Нетаньяху. Естественно, будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, и планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике", - сказал помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге в преддверии визита.
"Особое внимание будет традиционно уделено положению на Ближнем Востоке, включая, естественно, ситуацию напряженности вокруг Ирана, обстановку в Сирии, а также положение дел в палестино-израильском урегулировании", - продолжил он.
Также Путин проведет отдельные переговоры со своим израильским коллегой Реувеном Ривлиным.
Говоря о составе российской делегации в ходе визита в Израиль, Ушаков заметил, что в нее войдут глава МИД Сергей Лавров и представители других министерств рангом ниже. В состав делегации планировалось включить также бывшего вице-премьера Максима Акимова, который ранее возглавлял российско-израильскую межправкомиссию.
"Но, поскольку теперь он не работает в правительстве, будем ожидать скорого назначения нового сопредседателя, который, как представляется, должен весьма активно подключиться к работе, поскольку в последнее время зафиксировано некоторое падение товарооборота между нашими странами", - добавил Ушаков.
Он напомнил, что в минувшем году Нетаньяху трижды посещал Россию, а также провел девять телефонных разговоров с Путиным. Также Путин и Нетаньяху успели провести один телефонный разговор и в текущем году.
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Зеленский обсудил с президентом SOCAR реализацию новых проектов
Европа наращивает импорт СПГ на фоне снижения собственной добычи газа
"Новомет" заключил с Saudi Aramco первый контракт на поставку оборудования, обсуждает еще один - глава РФПИ
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе