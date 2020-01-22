Suez Group может реализовать в Азербайджане проекты в сфере производства химпродукции

Азербайджан и французская компания «Suez Group» могут наладить сотрудничество в сфере производства химпродукции, утилизации и переработки бытовых отходов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе обсудил перспективы сотрудничества с новым главным исполнительным директором «Suez Group» Бертраном Камусом, сообщает сайт главы государства.
«Камус проинформировал Алиева о проектах компании, реализуемых в Азербайджане, и по перспективным программам. Он также представил президенту Азербайджана программы будущей деятельности компании в сферах производства химпродукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации», - отмечается в информации.
Стороны провели обмен мнениями по сотрудничеству с «Suez Group» в области внедрения новых технологий в производстве химпродукции, утилизации и переработки бытовых отходов и мелиорации.
Н.Аббасова
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