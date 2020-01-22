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Бизнес и законодательство 22.01.2020 17:36

Suez Group может реализовать в Азербайджане проекты в сфере производства химпродукции

Азербайджан и французская компания «Suez Group» могут наладить сотрудничество в сфере производства химпродукции, утилизации и переработки бытовых отходов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе обсудил перспективы сотрудничества с новым главным исполнительным директором «Suez Group» Бертраном Камусом, сообщает сайт главы государства.

«Камус проинформировал Алиева о проектах компании, реализуемых в Азербайджане, и по перспективным программам. Он также представил президенту Азербайджана программы будущей деятельности компании в сферах производства химпродукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации», - отмечается в информации.

Стороны провели обмен мнениями по сотрудничеству с «Suez Group» в области внедрения новых технологий в производстве химпродукции, утилизации и переработки бытовых отходов и мелиорации.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, SUEZ/GROUP, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]