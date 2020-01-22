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Регион 22.01.2020 17:48

В правительстве Армении отрицают связь между ценой на российский газ и проводимой республикой в Сирии гуманитарной миссией

Гуманитарная миссия Армении в Сирии и определяемая Россией цена на газ для республики не связаны между собой, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"В Сирии мы осуществляем собственную гуманитарную миссию, и нет никакой связи с ценой на газ. Вы уже знаете, что в 2020 году цена на газ на границе (Грузии и Армении - ИФ) не изменится", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

В частности, депутат Арман Бабаджанян поинтересовался связью цены на газ для Армении, как он выразился, с "пророссийской политикой Еревана".

"Что касается определения цен на газ для потребителей Армении, то обсуждения продолжаются. "Газпром Армения" может обратиться с заявкой о повышении цен после 1 апреля. Кроме того, компания готовит инвестиционный пакет на предстоящие десять лет, направленный на бесперебойное и эффективное газоснабжение", - отметил вице-премьер Армении.

В феврале 2019 года группа из 83 армянских специалистов отправилась в Сирию для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийцам. В группу вошли специалисты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и специалисты по обеспечению безопасности группы. Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СИРИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]