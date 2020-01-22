В правительстве Армении отрицают связь между ценой на российский газ и проводимой республикой в Сирии гуманитарной миссией

Гуманитарная миссия Армении в Сирии и определяемая Россией цена на газ для республики не связаны между собой, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"В Сирии мы осуществляем собственную гуманитарную миссию, и нет никакой связи с ценой на газ. Вы уже знаете, что в 2020 году цена на газ на границе (Грузии и Армении - ИФ) не изменится", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

В частности, депутат Арман Бабаджанян поинтересовался связью цены на газ для Армении, как он выразился, с "пророссийской политикой Еревана".

"Что касается определения цен на газ для потребителей Армении, то обсуждения продолжаются. "Газпром Армения" может обратиться с заявкой о повышении цен после 1 апреля. Кроме того, компания готовит инвестиционный пакет на предстоящие десять лет, направленный на бесперебойное и эффективное газоснабжение", - отметил вице-премьер Армении.

В феврале 2019 года группа из 83 армянских специалистов отправилась в Сирию для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийцам. В группу вошли специалисты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и специалисты по обеспечению безопасности группы. Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны.