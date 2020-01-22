Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда в среду в Давосе обсудили вопросы сотрудничества, в частности в нефтегазовой сфере, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи были затронуты вопросы развития двухсторонних отношений, возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере. Также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в регионе и геополитической ситуации в мире», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Стороны также отметили важность участия Азербайджана в Инициативе трех морей, которое пройдет в июне текущего года в Таллине, обсудили вопросы более тесного сотрудничества в рамках Вишеградской группы и Движения неприсоединения.

Кроме этого, президент Азербайджана в среду в Давосе провел встречу с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулга. «На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области АПК, в частности, животноводства. Также обсуждались возможности инвестиций в медную и золотодобывающую отрасли», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков, Х.Насирзаде