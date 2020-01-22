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Внешняя политика 22.01.2020 17:46

Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда в среду в Давосе обсудили вопросы сотрудничества, в частности в нефтегазовой сфере, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи были затронуты вопросы развития двухсторонних отношений, возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере. Также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в регионе и геополитической ситуации в мире», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Стороны также отметили важность участия Азербайджана в Инициативе трех морей, которое пройдет в июне текущего года в Таллине, обсудили вопросы более тесного сотрудничества в рамках Вишеградской группы и Движения неприсоединения.

Кроме этого, президент Азербайджана в среду в Давосе провел встречу с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулга. «На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области АПК, в частности, животноводства. Также обсуждались возможности инвестиций в медную и золотодобывающую отрасли», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков, Х.Насирзаде

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]