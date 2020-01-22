NOC приветствует призыв США к стабилизации добычи в Ливии

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приветствовала призыв США немедленно возобновить добычу нефти в стране в полном объеме.
Об этом говорится в заявлении NOC, размещенном в Twitter. Во вторник посольство США в Ливии там же выразило "глубокую обеспокоенность тем, что приостановка операций компанией National Oil Corporation грозит усугублением чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии и дальнейшим бессмысленным страданием народа Ливии". Американское диппредставительство призвало немедленно возобновить производственную деятельность корпорации.
Ливийская компания в своем твитте в среду также отмечает: "Возобновление деятельности возможно лишь при условии прекращения незаконного блокирования (добычи и экспорта нефти - прим. ИФ), которое наносит ущерб потенциалу ливийского народа. Все ответственные стороны должны покончить с этим и уважать господство закона".
Как сообщалось, в конце прошлой недели силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара остановили работу нескольких месторождений и нефтяных терминалов на востоке и юге страны, в результате чего NOC была вынуждена объявить там вступление обстоятельств непреодолимой силы.
По оценкам экспертов, в результаты блокирования деятельности корпорации добыча в стране может упасть на 700-800 тыс. баррелей в сутки с достигнутого уровня в 1,3 млн. б/с накануне обострения обстановки. Однако прогнозы самой NOC ещё более зловещие: добыча сырья может снизиться до минимального уровня в 72 тыс. б/с.
В то же время наблюдатели отмечают, что, хотя ситуации в Ливии и подстегнула мировые цены вверх, повышательная тенденция не была очень резкой на фоне существующих ожиданий о возвращении добычи сырья в стране к прежним уровням.
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Трамп уверен, что демократы не смогут победить его на президентских выборах 2020 года
Зеленский на возможной встрече с Путиным в Израиле готов обсуждать только освобождение удерживаемых лиц - офис президента Украины
Мнучин не исключает согласования "второй фазы" торговой сделки с Китаем до ноября
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе