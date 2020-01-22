NOC приветствует призыв США к стабилизации добычи в Ливии

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приветствовала призыв США немедленно возобновить добычу нефти в стране в полном объеме.

Об этом говорится в заявлении NOC, размещенном в Twitter. Во вторник посольство США в Ливии там же выразило "глубокую обеспокоенность тем, что приостановка операций компанией National Oil Corporation грозит усугублением чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии и дальнейшим бессмысленным страданием народа Ливии". Американское диппредставительство призвало немедленно возобновить производственную деятельность корпорации.

Ливийская компания в своем твитте в среду также отмечает: "Возобновление деятельности возможно лишь при условии прекращения незаконного блокирования (добычи и экспорта нефти - прим. ИФ), которое наносит ущерб потенциалу ливийского народа. Все ответственные стороны должны покончить с этим и уважать господство закона".

Как сообщалось, в конце прошлой недели силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара остановили работу нескольких месторождений и нефтяных терминалов на востоке и юге страны, в результате чего NOC была вынуждена объявить там вступление обстоятельств непреодолимой силы.

По оценкам экспертов, в результаты блокирования деятельности корпорации добыча в стране может упасть на 700-800 тыс. баррелей в сутки с достигнутого уровня в 1,3 млн. б/с накануне обострения обстановки. Однако прогнозы самой NOC ещё более зловещие: добыча сырья может снизиться до минимального уровня в 72 тыс. б/с.

В то же время наблюдатели отмечают, что, хотя ситуации в Ливии и подстегнула мировые цены вверх, повышательная тенденция не была очень резкой на фоне существующих ожиданий о возвращении добычи сырья в стране к прежним уровням.