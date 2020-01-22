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Дальнее зарубежье 22.01.2020 18:01

Трамп: участие Болтона и Помпео на слушаниях по импичменту нежелательно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает разумным приглашать для участия в слушаниях в сенат по вопросу об импичменте госсекретаря Майка Помпео или бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

"Он занимался вопросами национальной безопасности. Он знает, что я думаю по ряду тем, по поводу иностранных лидеров, правительств", - сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о Болтоне.

"Кроме того, здесь нужно отметить, что он ушел в отставку не самым мирным образом", - добавил президент.

Он пояснил, что было бы неправильно, если бы на открытых слушаниях в сенате Болтон, к примеру, начал бы рассказывать о том, что президент США на самом деле думает о том или ином иностранном лидере.

Говоря о Помпео, Трамп подчеркнул, что и в его случае возникла бы та же проблема. Он также упомянул и бывшего министра энергетики Рика Перри, который сам хотел дать показания в сенате, однако и с ним, по мнению главы государства, возникла бы та же проблема.

Президент США подчеркнул, что с одной стороны, хотел бы длительных слушаний, которые бы ясно показали, что он ни в чем не виноват. Однако такой вариант, по его словам, вреден для страны. "Нам же нужно побыстрее вернуться к нормальной работе", - подытожил Трамп.

Ранее на этой неделе в сенате США стартовали слушания по вопросу об объявлении импичмента Трампу.

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Тэги: США, ТРАМП, БОЛТОН, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]