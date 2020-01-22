Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0275 GBR   2.2176 TRY   0.2864

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.34 -0.82 Brent 64.59 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 22.01.2020 18:02

Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана

Позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является деструктивной, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Как уже отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев минувший год, к сожалению, был потерянным годом (в урегулировании конфликта – ИФ). Мы не увидели прогресса в переговорном процессе. Кроме того, мы продолжаем видеть непродуктивную, деструктивную политику Армении», - сказал Гаджиев в интервью Euractiv.

По его словам, Ереван попыталась поменять давно сложившийся формат переговоров, потом руководство Армении выступало с заявлениями, которые негативно влияют на переговорный процесс.

Гаджиев добавил, что Баку позитивно оценивает позицию ЕС по конфликту, которая основывается на территориальной целостности Азербайджана. «Для нас также важен документ о политике безопасности ЕС, одобренный Европарламентом, в котором отмечается, что Евросоюз признает территориальную целостность всех стран программы «Восточное партнерство». Для нас это очень важно, и мы благодарны за эту позицию. Мы считаем, что основополагающие принципы, вытекающие из Хельсинского заключительного акта и международного права должны применяться ко всем без исключения конфликтам. Мы надеемся на продолжение данной политики, потому, что территориальная целостность важна для каждой страны», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана Глава МИД Азербайджана заявил о безальтернативности переговоров по Карабаху Пашинян должен отказаться от экивоков и сесть за стол переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана Сумгайытские события являлись частью коварного плана армянских националистов с целью отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджана – Алиев Мамедъяров разочарован последней встречей с Мнацаканяном по Карабаху Глава МИД Армении заявил о необходимости обеспечения равных обязательств сторон в карабахском урегулировании

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]