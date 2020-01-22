Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана

Позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является деструктивной, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Как уже отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев минувший год, к сожалению, был потерянным годом (в урегулировании конфликта – ИФ). Мы не увидели прогресса в переговорном процессе. Кроме того, мы продолжаем видеть непродуктивную, деструктивную политику Армении», - сказал Гаджиев в интервью Euractiv.
По его словам, Ереван попыталась поменять давно сложившийся формат переговоров, потом руководство Армении выступало с заявлениями, которые негативно влияют на переговорный процесс.
Гаджиев добавил, что Баку позитивно оценивает позицию ЕС по конфликту, которая основывается на территориальной целостности Азербайджана. «Для нас также важен документ о политике безопасности ЕС, одобренный Европарламентом, в котором отмечается, что Евросоюз признает территориальную целостность всех стран программы «Восточное партнерство». Для нас это очень важно, и мы благодарны за эту позицию. Мы считаем, что основополагающие принципы, вытекающие из Хельсинского заключительного акта и международного права должны применяться ко всем без исключения конфликтам. Мы надеемся на продолжение данной политики, потому, что территориальная целостность важна для каждой страны», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.
А.Мамедов
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