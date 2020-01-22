Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.
Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй.
Ранее сообщалось о гибели девяти человек - все в провинции Хубэй - в результате заражения вирусом.
Также всего было зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.
В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.
Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.
Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
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