Президент Алиев и глава ВР Дадли обсудили новый проект очередного этапа разработки АЧГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный исполнительный директор BP Роберт Дадли в среду в Давосе обсудили новый проект очередного этапа разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает сайт главы государства.
Алиев подчеркнул большое значение этого проекта. Президент также отметил. что в феврале текущего года в Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.
Б.Рустамбеков
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Лидеры США и Ирака обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также в сферах экономики и безопасности - Белый дом
Британия в связи с новым коронавирусом усиливает контроль здоровья пассажиров с рейсов, прибывающих из Ухани
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе