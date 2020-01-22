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ТЭК 22.01.2020 19:29

Президент Алиев и глава ВР Дадли обсудили новый проект очередного этапа разработки АЧГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный исполнительный директор BP Роберт Дадли в среду в Давосе обсудили новый проект очередного этапа разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает сайт главы государства.

Алиев подчеркнул большое значение этого проекта. Президент также отметил. что в феврале текущего года в Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВР, АЧГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]