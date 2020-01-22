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ТЭК 22.01.2020 22:00

Укртранснафта получила от Транснефти 4,3 млн евро компенсации за некачественную российскую нефть

АО "Укртранснафта" в период с мая 2019 года по январь 2020 получило от ПАО "Транснефть" 4,336 млн евро компенсации за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, сообщила пресс-служба украинской компании.

"В течение периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировало производственные мощности "Укртранснафта" и оплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года до января 2020 года 4,336 млн евро компенсации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.

Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью для европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.

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Тэги: УКРАИНА, УКРТРАНСНАФТА, ХЛОРОРГАНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]