Укртранснафта получила от Транснефти 4,3 млн евро компенсации за некачественную российскую нефть

АО "Укртранснафта" в период с мая 2019 года по январь 2020 получило от ПАО "Транснефть" 4,336 млн евро компенсации за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, сообщила пресс-служба украинской компании.
"В течение периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировало производственные мощности "Укртранснафта" и оплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года до января 2020 года 4,336 млн евро компенсации", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в конце апреля 2019 года после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.
Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью для европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.
Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Британский парламент завершает работу над законопроектом по выходу из ЕС - министр
Эстонские лидеры не будут участвовать в памятных мероприятиях в Израиле
Белый дом рассматривает изменения в законе США о подкупе иностранных граждан - СМИ
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе