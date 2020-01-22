Лидеры США и Ирака обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также в сферах экономики и безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом, сообщил в среду пресс-пул Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ ", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".
Трамп провел встречу с президентом Ирака в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
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