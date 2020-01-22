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Дальнее зарубежье 22.01.2020 21:40

Лидеры США и Ирака обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также в сферах экономики и безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом, сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ ", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".

Трамп провел встречу с президентом Ирака в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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Тэги: США, ИРАК, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]