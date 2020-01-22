Европа наращивает импорт СПГ на фоне снижения собственной добычи газа

Европейские рынки в прошлом году содействовали уменьшению избыточного предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире, говорится в обзоре Global Gas Analytics (GGA).
Общий объем импорта СПГ в ЕС в 2019 году увеличился до 75 млн тонн, что эквивалентно 100 млрд кубометров по сравнению с примерно 62 млрд кубометров в 2018 году. На долю СПГ пришлось примерно 25% импорта в ЕС в прошлом году.
Среди стран Северо-Западной Европы значительный рост поставок наблюдался, в частности, в Нидерланды и Бельгию, которые увеличили импорт более чем в два раза. Поставки СПГ во Францию выросли с примерно 10 млн тонн до 16 млн тонн. Великобритания импортировала свыше 13 млн тонн в 2019 году по сравнению с примерно 5 млн тонн в 2018 году.
Зависимость ЕС от импорта газа, вероятно, увеличится в 2020 году, на фоне сокращения внутреннего производства, отмечают аналитики GGA.
Согласно предварительным данным, добыча газа в Норвегии в 2019 году снизилась на 6%, до 115,2 млрд кубометров со 122,2 млрд кубометров в 2018 году.
По оценкам экспертов, добыча на голландском газовом месторождении Groningen в текущем газовом году, который завершится в сентябре, составит около 11,8 млрд кубометров, что на 33% ниже объемов добычи в предыдущем году. Добыча газа в стране, как ожидается, снизится в 2019 году на 13% по сравнению с 2018 годом.
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