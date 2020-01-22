Путин заявляет о недопустимости двоевластия в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет президента и может привести к двоевластию.

"То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое как двоевластие - абсолютно неприемлемая ситуация для такой страны как Россия", - сказал Путин в среду на встрече со студентами ведущих отечественных университетов в образовательном центре "Сириус".

Так Путин ответил на вопрос одной из студенток, касающийся окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году.

"Период перемен вызывает опасения, поскольку то, что было в 90-е годы, если верить родителям, - на улицу было страшно выйти. Вообще в международном опыте были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или в Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?" - спросила Путина студентка.

Отвечая на вопрос, Путин напомнил, что в Сингапуре был назначен наставником президента Ли Куан Ю.

"Но он был отец, "папаша" действующего премьера Сингапура. (В 1990-2004 годах был старшим министром в правительстве Го Чок Тонга. В 2004-2011 годах занимал должность министра-ментора (наставника) в правительстве своего сына Ли Сяньлуна - ИФ). Так что там преемственность была прямая. Ли Куан Ю - выдающийся человек, и он лет 30 был у власти. Он в принципе создал страну", - подчеркнул Путин.

По его словам, "что-то подобное создавать в России, вы хотите, чтобы я был наставником?"

Глава государства напомнил, что в среду на встрече с общественностью в Липецкой области он уже говорил о возможности внедрения в России парламентской формы правления.

"Такое возможно. Там (при парламентской форме правления - "ИФ") партия, которая выигрывает выборы в парламент, формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит", - сказал Путин.

По его словам, в России нет политических партий, которые существуют "по сто с лишним лет, как в европейских странах".

"Но даже там проблемы возникают, когда по полгода не могут сформировать правительство", - отметил Путин.

"Наша страна должна быть, безусловно, сильной президентской республикой. У нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Все это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно", - заявил Путин.