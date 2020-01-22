"Новомет" заключил с Saudi Aramco первый контракт на поставку оборудования, обсуждает еще один - глава РФПИ

Производитель нефтепогружного оборудования "Новомет" заключил с саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco первый контракт на поставку оборудования, обсуждает еще один, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В октябре прошлого года консорциум инвесторов в составе РФПИ, Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающую документацию по приобретению у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет". В ноябре правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала эту сделку.
"Aramco уже заключила первый контракт на поставку оборудования "Новомета". Обсуждается второй контракт, который может быть в пять раз больше, чем первый", - сказал Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз" в Давосе.
В 2018 году при поддержке консорциума "Новомет" уже осуществил первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии, сообщал ранее РФПИ.
Акционерами "Новомета" являются его сооснователи (шесть человек), фонды Baring Vostok и Russia Partners. Кроме того, 30,76% ранее принадлежало "Роснано", вошедшей в проект в 2011 году с инвестициями около 4 млрд рублей.
Группа компаний "Новомет" занимается производством нефтепогружного оборудования, полнокомплектных установок для добычи нефти и водоподъема, а также оказывает сервисные услуги. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира находятся в Перми, центры по разработкам - в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.
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