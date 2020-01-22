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ТЭК 22.01.2020 22:39

"Новомет" заключил с Saudi Aramco первый контракт на поставку оборудования, обсуждает еще один - глава РФПИ

Производитель нефтепогружного оборудования "Новомет" заключил с саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco первый контракт на поставку оборудования, обсуждает еще один, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В октябре прошлого года консорциум инвесторов в составе РФПИ, Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающую документацию по приобретению у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет". В ноябре правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала эту сделку.

"Aramco уже заключила первый контракт на поставку оборудования "Новомета". Обсуждается второй контракт, который может быть в пять раз больше, чем первый", - сказал Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз" в Давосе.

В 2018 году при поддержке консорциума "Новомет" уже осуществил первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии, сообщал ранее РФПИ.

Акционерами "Новомета" являются его сооснователи (шесть человек), фонды Baring Vostok и Russia Partners. Кроме того, 30,76% ранее принадлежало "Роснано", вошедшей в проект в 2011 году с инвестициями около 4 млрд рублей.

Группа компаний "Новомет" занимается производством нефтепогружного оборудования, полнокомплектных установок для добычи нефти и водоподъема, а также оказывает сервисные услуги. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира находятся в Перми, центры по разработкам - в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.

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Тэги: РОССИЯ, РФПИ, НОВОМЕТ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]