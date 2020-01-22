Зеленский обсудил с президентом SOCAR реализацию новых проектов

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.
Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский вспомнил свой визит в Азербайджан, который состоялся в декабре 2019 года. По словам президента, этот визит был продуктивным. "Я считаю, что он не только вывел отношения между нашими странами на новый уровень, но и был по-человечески теплым", - отметил он.
На встрече обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита главы государства в Азербайджан.
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Баку ждет от Брюсселя конструктивного подхода для подписания нового соглашения о партнерстве – помощник президента Азербайджана
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Apple намерена запустить производство нового бюджетного iPhone в феврале
Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд - Brand Finance
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Британский парламент завершает работу над законопроектом по выходу из ЕС - министр
Эстонские лидеры не будут участвовать в памятных мероприятиях в Израиле
Белый дом рассматривает изменения в законе США о подкупе иностранных граждан - СМИ
Трамп доволен работой своей команды по делу об импичменте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе