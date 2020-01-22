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ТЭК 22.01.2020 23:04

Зеленский обсудил с президентом SOCAR реализацию новых проектов

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский вспомнил свой визит в Азербайджан, который состоялся в декабре 2019 года. По словам президента, этот визит был продуктивным. "Я считаю, что он не только вывел отношения между нашими странами на новый уровень, но и был по-человечески теплым", - отметил он.

На встрече обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита главы государства в Азербайджан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, SOCAR, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]