Зеленский обсудил с президентом SOCAR реализацию новых проектов

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский вспомнил свой визит в Азербайджан, который состоялся в декабре 2019 года. По словам президента, этот визит был продуктивным. "Я считаю, что он не только вывел отношения между нашими странами на новый уровень, но и был по-человечески теплым", - отметил он.

На встрече обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита главы государства в Азербайджан.