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Дальнее зарубежье 23.01.2020 09:48

Зам командующего силами коалиции в Ираке: вывод войск США приведет к восстановлению сил ИГ

Вывод американского воинского контингента из Ирака будет способствовать восстановлению сил террористической группировки ИГ , заявил заместитель командующего силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич.

Он отметил, что ИГ ослаблена, однако, "безусловно, все еще представляет опасность".

"У нее (ИГ) - ИФ) будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза", - сказал генерал на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, коалиция против ИГ должна определить, насколько реально подорваны возможности ИГ, или же группировка выжидает удобного момента, чтобы возобновить действия.

Ранее сообщалось, что иракский парламент на волне возмущения в связи с гибелью иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Муханди в результате спецоперации США принял решение, требующее от правительства вывода из страны всех иностранных войск.

В то же время, как сообщил Белый дом накануне, президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом.

"Сегодня (в среду - ИФ) президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".

Салех отметил по итогам встречи с Трампом в Давосе, что "сейчас не время для еще одного конфликта".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]