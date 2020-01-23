Зам командующего силами коалиции в Ираке: вывод войск США приведет к восстановлению сил ИГ

Вывод американского воинского контингента из Ирака будет способствовать восстановлению сил террористической группировки ИГ , заявил заместитель командующего силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич.
Он отметил, что ИГ ослаблена, однако, "безусловно, все еще представляет опасность".
"У нее (ИГ) - ИФ) будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза", - сказал генерал на пресс-конференции в Пентагоне.
По его словам, коалиция против ИГ должна определить, насколько реально подорваны возможности ИГ, или же группировка выжидает удобного момента, чтобы возобновить действия.
Ранее сообщалось, что иракский парламент на волне возмущения в связи с гибелью иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Муханди в результате спецоперации США принял решение, требующее от правительства вывода из страны всех иностранных войск.
В то же время, как сообщил Белый дом накануне, президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом.
"Сегодня (в среду - ИФ) президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".
Салех отметил по итогам встречи с Трампом в Давосе, что "сейчас не время для еще одного конфликта".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Baker Hughes и немецкая Siemens конкурируют за поставку турбин на "Обский СПГ" "НОВАТЭКа" - газета
HSBC снизил рейтинг GDR Газпрома до "сокращать"
"Арктик СПГ 2" будет привлекать $9-11 млрд внешнего финансирования, возможно в 2021г, пытаясь улучшить условия
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Английские футбольные клубы в 2019 году потратили на покупку игроков более $1,5 млрд
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку стартовал проект «Герои Отечественной»
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Искусство Продаж 2020"
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе