Президент Киргизии посетит Москву для открытия перекрестного года между двумя странами

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во второй половине февраля посетит с визитом Москву для открытия перекрестного года между Россией и Киргизией, сообщает в четверг пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма республики.

"Открытие перекрестного года между Россией и Киргизией состоится во второй половине февраля с участием Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. Культурное мероприятие стартует в Большом театре в Москве, гала-концерт будет проходить два дня", - сообщили в пресс-службе.

"Созданы оргкомитеты по проведению этого года. Составлен план, состоящий из 221 пункта, где более 70 процентов составляют культурно-гуманитарные мероприятия. Сейчас обсуждается формат открытия. Закрытие перекрестного года пройдет в сентябре в Киргизии при участии премьер-министров двух государств", - отметили в ведомстве.

По информации посольства Киргизии в России, в среду состоялась рабочая встреча киргизского посла Аликбека Джекшенкулова с замглавы МИД России Андреем Руденко, где обсуждалась программа предстоящего визита президента Киргизии в Россию.

"Посол обратился с просьбой к российской стороне о возможности в рамках перекрестного года проведения миграционной амнистии для граждан Киргизии, находящихся в России. В торгово-экономическом направлении были обсуждены вопросы по проведению очередной киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, межрегиональной конференции в Екатеринбурге и возможности возобновления проектов Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС", - добавили в посольстве.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 ноября 2019 года подписал распоряжение о проведении в 2020 году Года РФ в Киргизии и Года Киргизской Республики в России. Согласно документу, это делается для дальнейшего развития отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя государствами.