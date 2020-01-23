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СНГ 23.01.2020 10:45

Старший сын президента Таджикистана баллотируется на выборах в парламент Душанбе

Председатель города Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали баллотируется на выборах в Маджлис народных депутатов города Душанбе, сообщило Национальное информационное агентство "Ховар".

"Кандидатура Рустами Эмомали была выдвинута от избирательного округа №25 на конференции организаций Народной Демократической Партии Таджикистана (НДПТ) в районе Исмоили Сомони, которая состоялась в среду в зале Российско-Таджикского (славянского) университета", - говорится в сообщении.

Указом президента Республики Таджикистан от 4 декабря 2019 года очередные выборы депутатов Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) и местных маджлисов намечены на 1 марта 2020 года.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]