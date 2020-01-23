Старший сын президента Таджикистана баллотируется на выборах в парламент Душанбе

Председатель города Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали баллотируется на выборах в Маджлис народных депутатов города Душанбе, сообщило Национальное информационное агентство "Ховар".

"Кандидатура Рустами Эмомали была выдвинута от избирательного округа №25 на конференции организаций Народной Демократической Партии Таджикистана (НДПТ) в районе Исмоили Сомони, которая состоялась в среду в зале Российско-Таджикского (славянского) университета", - говорится в сообщении.

Указом президента Республики Таджикистан от 4 декабря 2019 года очередные выборы депутатов Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) и местных маджлисов намечены на 1 марта 2020 года.