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Бизнес и законодательство 23.01.2020 09:37

Китайские инвесторы могут наладить в Азербайджане производство керамики

В Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в среду состоялась встреча с представителями китайской «Wenzhou Nixin trading co.,ltd.».

«Китайские партнеры заинтересованы в реализации проекта по производству керамики в Азербайджане», - сообщает Azpromo.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях взаимных инвестиций.

При этом фонд не указывает возможный объем инвестиций в проект.

Х.Насирзаде

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Тэги: КИТАЙ, КЕРАМИКА, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]