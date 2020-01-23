Китайские инвесторы могут наладить в Азербайджане производство керамики

В Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в среду состоялась встреча с представителями китайской «Wenzhou Nixin trading co.,ltd.».

«Китайские партнеры заинтересованы в реализации проекта по производству керамики в Азербайджане», - сообщает Azpromo.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях взаимных инвестиций.

При этом фонд не указывает возможный объем инвестиций в проект.

Х.Насирзаде