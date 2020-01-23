Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0275 GBR   2.2176 TRY   0.2864

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.74 -1.64 Brent 63.21 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 23.01.2020 09:55

ЕС поддержит развитие бизнес-статистики в Азербайджане

Европейский союз планирует запустить еще один проект в сфере поддержки развития статистических органов Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол ЕС в стране Кестутис Янкаускас.

«Мы завершили твининг-проект «Поддержка Госкомитету по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами». Но мы не думаем останавливаться на этом. В ближайшем будущем мы планируем запустить еще один проект в данной сфере», - сказал Янкаускас.

По его словам, новый проект затронет статистику в сфере бизнеса.

«Уже объявлены соответствующие тендеры, и мы получаем предложения от компаний. В этот раз мы планируем поддержать развитие бизнес-статистики», - добавил посол.

В рамках проекта «Поддержка Госкомитета по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами» ЕС выделил Азербайджану техническую помощь в размере 1,2 млн евро.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СТАТИСТИКА, ПРОЕКТ


Похожие новости


Евросоюз в 2017 году принял более полумиллиона беженцев, на 25% меньше чем годом ранее - Eurostat Россияне за 2017 год подали почти 4 млн заявлений на шенгенские визы Более 21 тысячи украинцев въехали в страны ЕС в рамках безвизового режима - Госпогранслужба Eurostat: минимальная зарплата в Люксембурге - 1999 евро, в Болгарии - 235 евро ЕС выделит Азербайджану 1,2 млн евро на улучшение национальной системы статистики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]