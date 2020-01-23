ЕС поддержит развитие бизнес-статистики в Азербайджане

Европейский союз планирует запустить еще один проект в сфере поддержки развития статистических органов Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол ЕС в стране Кестутис Янкаускас.
«Мы завершили твининг-проект «Поддержка Госкомитету по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами». Но мы не думаем останавливаться на этом. В ближайшем будущем мы планируем запустить еще один проект в данной сфере», - сказал Янкаускас.
По его словам, новый проект затронет статистику в сфере бизнеса.
«Уже объявлены соответствующие тендеры, и мы получаем предложения от компаний. В этот раз мы планируем поддержать развитие бизнес-статистики», - добавил посол.
В рамках проекта «Поддержка Госкомитета по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами» ЕС выделил Азербайджану техническую помощь в размере 1,2 млн евро.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Английские футбольные клубы в 2019 году потратили на покупку игроков более $1,5 млрд
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Старший сын президента Таджикистана баллотируется на выборах в парламент Душанбе
США выбрали в отношении КНДР стратегию "неторопливой" дипломатии - госдеп
Президент Киргизии посетит Москву для открытия перекрестного года между двумя странами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку стартовал проект «Герои Отечественной»
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Искусство Продаж 2020"
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе