ЕС поддержит развитие бизнес-статистики в Азербайджане

Европейский союз планирует запустить еще один проект в сфере поддержки развития статистических органов Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол ЕС в стране Кестутис Янкаускас.

«Мы завершили твининг-проект «Поддержка Госкомитету по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами». Но мы не думаем останавливаться на этом. В ближайшем будущем мы планируем запустить еще один проект в данной сфере», - сказал Янкаускас.

По его словам, новый проект затронет статистику в сфере бизнеса.

«Уже объявлены соответствующие тендеры, и мы получаем предложения от компаний. В этот раз мы планируем поддержать развитие бизнес-статистики», - добавил посол.

В рамках проекта «Поддержка Госкомитета по статистике в гармонизации национальной системы статистики Азербайджана с европейскими стандартами» ЕС выделил Азербайджану техническую помощь в размере 1,2 млн евро.

А.Мамедов