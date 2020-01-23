НОВАТЭК благодарен Новаку за инициацию исключения конденсата из сделки ОПЕК+

"НОВАТЭК"благодарен министру энергетики РФ Александру Новаку за инициацию решения об исключении конденсата из договоренностей стран ОПЕК+, сказал журналистам глава компании Леонид Михельсон.
"Александр Валентинович конденсат (из сделки - ИФ) вычеркнул, и теперь у нас просто вопросов нет. Нефть у нас на полке сейчас (добывается - ИФ), будет расти конденсат, а теперь эти объемы в сделку не входят", - порадовался бизнесмен.
В 2018 году "НОВАТЭК" продал 4,5 млн тонн исключительно нефти, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.
Страны ОПЕК+ в первом квартале должны снизить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Квота России составляет 300 тыс. б/с, при этом из нее исключен конденсат, в то время как предыдущие три года он учитывался в составе общей квоты нефтяного сырья. В начале декабря Россия выступила с предложением исключить конденсат из квоты, не меняя ее величину, это предложение было принято странами ОПЕК+.
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