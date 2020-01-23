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ТЭК 23.01.2020 10:05

НОВАТЭК благодарен Новаку за инициацию исключения конденсата из сделки ОПЕК+

"НОВАТЭК"благодарен министру энергетики РФ Александру Новаку за инициацию решения об исключении конденсата из договоренностей стран ОПЕК+, сказал журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Александр Валентинович конденсат (из сделки - ИФ) вычеркнул, и теперь у нас просто вопросов нет. Нефть у нас на полке сейчас (добывается - ИФ), будет расти конденсат, а теперь эти объемы в сделку не входят", - порадовался бизнесмен.

В 2018 году "НОВАТЭК" продал 4,5 млн тонн исключительно нефти, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Страны ОПЕК+ в первом квартале должны снизить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Квота России составляет 300 тыс. б/с, при этом из нее исключен конденсат, в то время как предыдущие три года он учитывался в составе общей квоты нефтяного сырья. В начале декабря Россия выступила с предложением исключить конденсат из квоты, не меняя ее величину, это предложение было принято странами ОПЕК+.

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Тэги: РОССИЯ, НОВАТЭК, ОПЕК, ИСКЛЮЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]