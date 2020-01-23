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ТЭК 23.01.2020 10:12

SOCAR и ЛУКОЙЛ подписали меморандум по ряду перспективных структур на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и российская компания "ЛУКОЙЛ" подтвердили намерения по сотрудничеству по ряду морских структур в азербайджанском секторе Каспия.

«Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в среду в Давосе подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по разведочному блоку, включающему перспективную структуру Нахчыван и мелководные структуры Гошадаш и Прикаспийская –Губа»- говорится в сообщении SOCAR.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан»заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, подписанный документ (Memorandum of understanding, MoU) выражает желание сторон по развитию сотрудничества в рамках указанных проектов.

«На данном этапе стороны не берут на себя каких-либо юридических обязательств, а только выражают свои намерения. Если это сотрудничество продолжится, то в будущем речь может пойти о заключении контракта на разведку и разработку», - сказал Ахмедов.

Как сообщалось, 21 января президент Азербайджана Ильхам Алиев и Вагит Алекперов в рамках встречи в Давосе обсудили вопрос участия компании в разработке месторождений Нахчыван и Гошадаш.

Структура Гошадаш расположена в северо-восточной части Апшеронского полуострова, в 20 км от города Сумгайыт. На данной структуре в 1951 году проводилась сейсморазведка. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах от 10 до 50 метров. Интерес к разработке данной площади проявляла малазийская Petronas.

Структура Нахчыван расположена в 90 км от Абшеронского полуострова, глубина воды в этом районе варьирует от 120 до 750 метров. Структура была выявлена в 1960 году по результатам сейсморазведки.

В 1997 году СРП по перспективной структуре Нахчыван был подписан между ГНКАР и американской ExxonMobil. Первая разведочная скважины не выявила запасов углеводородов, и инвестор отказался от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере $18 млн. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская ONGC Videsh.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, ЛУКОЙЛ, МЕМОРАНДУМ


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