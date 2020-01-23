NBC Bank увеличил в 2019г активы на 14,2%, чистую прибыль – на 17,4%

Азербайджанский "NBC Bank" увеличил в 2019 году активы на 14,2% - до 323,527 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года равен 246,917 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018 года на 20,8% - ИФ).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 263,73 млн манатов (рост на 17,1%).

Депозиты в банке на конец 2019 года равны 142,766 млн манатов (рост на 34,1%).

Капитал банка на 31 декабря составляет 59,797 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал – 64 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль NBC Bank по итогам деятельности в 2019 году составила 1 млн 349,8 тыс. манатов, что на 17,4% больше показателя 2018 года.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А.Мамедов