NBC Bank увеличил в 2019г активы на 14,2%, чистую прибыль – на 17,4%

Азербайджанский "NBC Bank" увеличил в 2019 году активы на 14,2% - до 323,527 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года равен 246,917 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018 года на 20,8% - ИФ).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 263,73 млн манатов (рост на 17,1%).
Депозиты в банке на конец 2019 года равны 142,766 млн манатов (рост на 34,1%).
Капитал банка на 31 декабря составляет 59,797 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал – 64 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль NBC Bank по итогам деятельности в 2019 году составила 1 млн 349,8 тыс. манатов, что на 17,4% больше показателя 2018 года.
NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Английские футбольные клубы в 2019 году потратили на покупку игроков более $1,5 млрд
Новый коронавирус может иметь тот же источник происхождения, что и унесший жизни более 600 человек SARS-CoV - ученые
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Старший сын президента Таджикистана баллотируется на выборах в парламент Душанбе
США выбрали в отношении КНДР стратегию "неторопливой" дипломатии - госдеп
Президент Киргизии посетит Москву для открытия перекрестного года между двумя странами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку стартовал проект «Герои Отечественной»
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Искусство Продаж 2020"
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе