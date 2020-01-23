Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0275 GBR   2.2176 TRY   0.2864

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.74 -1.64 Brent 63.21 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 23.01.2020 10:18

NBC Bank увеличил в 2019г активы на 14,2%, чистую прибыль – на 17,4%

Азербайджанский "NBC Bank" увеличил в 2019 году активы на 14,2% - до 323,527 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года равен 246,917 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018 года на 20,8% - ИФ).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 263,73 млн манатов (рост на 17,1%).

Депозиты в банке на конец 2019 года равны 142,766 млн манатов (рост на 34,1%).

Капитал банка на 31 декабря составляет 59,797 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал – 64 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль NBC Bank по итогам деятельности в 2019 году составила 1 млн 349,8 тыс. манатов, что на 17,4% больше показателя 2018 года.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


TuranBank в 2019 году сократил активы на 0,6% ASB увеличил в 2019г активы на 19,8%, чистую прибыль – на 94,9% Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4% AFB Bank увеличил в январе-сентябре активы на 39,7%, сократил чистую прибыль на 41,2% Muganbank сократил в январе-сентябре активы на 0,4%, убыток превысил 8 млн манатов VTB Bank (Azerbaijan) за 9 месяцев увеличил активы на 11,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]