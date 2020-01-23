США перебросили на базу в Индийском океане пятый стратегический бомбардировщик B-52H

ВВС США перебросили еще один, уже пятый по счету, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress на авиабазу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты большой дальности, в том числе с ядерными боеголовками, совершил перелет с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) на остров Диего-Гарсия. После пересечения Атлантики он был дозаправлен в воздухе над Средиземным море американским самолетом-заправщиком KC-135R, который поднимался с авиабазы Морон в Испании.

Как сообщалось, на фоне напряженности с Ираном в начале января США перебросили на авиабазу на острове Диего-Гарсия два стратегических бомбардировщика B-52H. Ранее на текущей неделе туда прибыли еще два таких самолета.

Базирующиеся на Диего-Гарсии американские тяжелые бомбардировщики могут с использованием крылатых ракет большой дальности наносить удары по целям на всей территории Ирана без захода в зону действия его ПВО.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада в начале января командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.