Суд в Бишкеке намерен допросить бывшего омбудсмена Киргизии по делу, фигурантом которого является Атамбаев

Первомайский районный суд Бишкека допросит в качестве свидетеля бывшего омбудсмена Киргизии Турсунбека Акуна по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, главным фигурантом которого является экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.
"В ходе последнего заседания сторона защиты внесла ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего омбудсмена страны Турсунбека Акуна. Суд удовлетворил прошение", - сказал Жоошев.
"Сегодня будет зачитан обвинительный акт, после чего суд приступит к допросу свидетелей. Несмотря на отказ суда в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетелей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, чьи имена были озвучены в показаниях бывшего вице-премьера Киргизии Шамиля Атаханова, в будущем мы планируем повторно заявить об их допросе", - пояснил Жоошев.
"Атаханов в своих показаниях указывает, что Атамбаев вел переговоры с Кадыровым и Делимхановым об экстрадиции Жаныша Бакиева взамен на освобождение Батукаева. По сути, готовилась спецоперация, ни о какой коррупции речи быть не может", - заявил Жоошев.
21 января Первомайский районный суд Бишкека отказал адвокатам Атамбаева, которые заявили о необходимости допросить в качестве свидетелей Кадырова, Делимханова, а также брата бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Жаныша Бакиева, признанного виновными в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года и приговоренного к пожизненному сроку заочно.
По делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии, в том числе экс-президент республики Атамбаев, который был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 8 августа 2019 года.
Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники Государственной службы исполнения наказания (ГСИН), однако тогда расследование не было завершено.
В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания и выезда в Чечню.
Кроме того, уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, которая находится под домашним арестом.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
ЛУКОЙЛ перераспределил на Приморск и Новороссийск объемы нефти для Белоруссии
Грузия в 2019г увеличила экспорт фундука на 3,1%, восстановила его урожай после нашествия вредителей
Двое детей погибли в Германии в ДТП со школьным автобусом
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Английские футбольные клубы в 2019 году потратили на покупку игроков более $1,5 млрд
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку стартовал проект «Герои Отечественной»
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Искусство Продаж 2020"
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе