Суд в Бишкеке намерен допросить бывшего омбудсмена Киргизии по делу, фигурантом которого является Атамбаев

Первомайский районный суд Бишкека допросит в качестве свидетеля бывшего омбудсмена Киргизии Турсунбека Акуна по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, главным фигурантом которого является экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"В ходе последнего заседания сторона защиты внесла ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего омбудсмена страны Турсунбека Акуна. Суд удовлетворил прошение", - сказал Жоошев.

"Сегодня будет зачитан обвинительный акт, после чего суд приступит к допросу свидетелей. Несмотря на отказ суда в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетелей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, чьи имена были озвучены в показаниях бывшего вице-премьера Киргизии Шамиля Атаханова, в будущем мы планируем повторно заявить об их допросе", - пояснил Жоошев.

"Атаханов в своих показаниях указывает, что Атамбаев вел переговоры с Кадыровым и Делимхановым об экстрадиции Жаныша Бакиева взамен на освобождение Батукаева. По сути, готовилась спецоперация, ни о какой коррупции речи быть не может", - заявил Жоошев.

21 января Первомайский районный суд Бишкека отказал адвокатам Атамбаева, которые заявили о необходимости допросить в качестве свидетелей Кадырова, Делимханова, а также брата бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Жаныша Бакиева, признанного виновными в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года и приговоренного к пожизненному сроку заочно.

По делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии, в том числе экс-президент республики Атамбаев, который был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 8 августа 2019 года.

Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники Государственной службы исполнения наказания (ГСИН), однако тогда расследование не было завершено.

В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания и выезда в Чечню.

Кроме того, уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, которая находится под домашним арестом.